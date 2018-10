Menadžer Darka Lazića: Moguće da je bio umoran, imali smo naporan vikend

Darko Lazić, koji je rano jutros teško povrijeđen u saobraćajnoj nesreći kod Pećinaca, u trenutku udesa vraćao se sa jednog privatnog slavlja.

Pjevač Darko Lazić nalazi se na odeljenju intenzivne njege u KBC "Zemun".

“Zvale su mnoge Darkove kolege, muzičari njegovi s kojima radi i menadžeri iz "Granda", svi su zabrinuti. Udes se dogodio na ulazu u njegovo selo Brestač, on se vraćao kući. Još ne znam koji su uzroci nesreće, policija radi na tome. Ne znam da li je bio pod dejstvom alkohola, ali to je sada najmanje bitno. To može svakome da se desi, nema veze sa tim da li je pio ili ne, i trezan čovek može da ima udes. Moguće je da je samo bio umoran pa je zaspao, imali smo naporan vikend, bili smo u Švajcarskoj i Nemačkoj”, kaže za "Blic" Darkov prijatelj i menadžer Miljan Vračević.

“Najvažnije je sada da on bude dobro, lekari kažu da povrede nisu naivne, ali da se nadaju najboljem. Na vezi sam sa Darkovom porodicom sve vreme”, rekao je Miljan.

On je dodao i da Darko sinoć nije bio na nastupu, već je pomenutom slavlju prisustvovao kao gost.

(Blic)