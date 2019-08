Mesi svoju dragu u javnosti hvatao za zadnjicu

Slavni fudbaler i njegova supruga uživaju u ljubavi putujući i obilazeći najljepše svjetske destinacije.

Lionel Mesi i njegova ljepša polovina, manekenka Antonela Rokuzo, ne kriju koliko se vole, a često to pokazuju i brojnim pratiocima na društvenim mrežama.

Ali izgleda da su se sada malo više opustili, pa su se strasti rasplamsale na popularnom španskom ljetovalištu Ibici. Par je tamo proveo veći dio odmora, a lijepa Antonela je na Instagramu objavila fotografije koje dokazuju koliko se vole.

Međutim, slobodniji snimak na kome se vidi kako Mesi dodiruje Antonelu za zadnjicu završio je na društvenim mrežama zahvaljujući jednom korisniku Twittera koji je postavio ovaj snimak.

Dont know what antonella said to you tho,,,glad you had to check it out yourself..@imessi pic.twitter.com/WSj9eRtyjX