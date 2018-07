Mira Sorvino: Vezao me za stolicu i ugurao kondom u usta

Oskarovka Mira Sorvino (50) ispričala je da je prilikom jedne audicije sa samo 16 godina doživjela mučno i traumatično iskustvo, kada ju je, kako tvrdi, kasting direktor seksualno uznemiravao.

U filmu "Moćna Afrodita", koji joj je donio Oskara, sarađivala je s rediteljem Vudijem Alenom (82), ali nedavno izjavila da više ne želi da ima ništa s njim budući je da se saznalo da je svojevremeno zlostavljao svoju ćerku Dilan Farou (33).

Ona nije precizirala koje u pitanju, samo je ispričala šta joj se tačno dogodilo prilikom audicije za jedan film.

“Prijavila sam se za ulogu za taj jedan horor film, a on se (direktor) prema meni ponio krajnje ružno, neprimjereno i neprofesionalno. Valjda je htio da me uplaši i vidi kako će sve to da izgleda na setu", objasnila je Sorvino, prenosi Gardijan.

U jednom trenutku, dodala je, vezao ju je za sto, a ono što je potom uradio, prosto je nedopustivo.

“Tom prilikom mi je povredio ruku na kojoj su mi ostale modrice, a onda mi je u usta nagurao kondom... Imala sam 16 godina, bila sam premlada da bih, hvala Bogu, uopšte znala kakav okus kondom ima... Uostalom, zašto bi bilo koji direktor dolazio na posao, na audiciju, s kondomom u džepu?", upitala je Sorvino.

Ona je pomenula još jednog redatelja, mnogo poznatijeg, i to dobitnika Oskara, koji se, kako tvrdi, hvali da se bori za pravdu u svijetu, a upravo on je, takođe na audiciji, Miri svojevremeno rekao:

“Znaš, dok te gledam, jednostavno ne mogu da se obuzdam, moj um brzo skrene s tvojih umjetničkih sposobnosti na one seksualne".

Ni ovog puta nije rekla o kom reditelju je riječ.

Podsjetimo, Sorvino je samo jedna u nizu holivudskih zvijezdi koje su producenta Harvija Vajnstajna (66) optužile za seksualno uznemiravanje.