Mirka Vasiljević otkrila kada će se udati: "Veći sam problem ja, nego Vujadin"

Glumica Mirka Vasiljević uživa u srećnoj zajednici sa fudbalerom Vujadinom Savićem sa kojim ima četvoro djece, a sada je progovorila i o svadbi o kojoj se godinama priča.

Tokom ovog ljeta Mirka ima dosta poslovnih obaveza, pa je otkrila koliko je teško posvetiti se i porodici i karijeri.

"Čovek kad nešto želi, on to i može. Nađe nekako načina, organizuje se, neki dani prođu malo teže. Sve to dođe na svoje, kada je dobra energija, volja i želja. Trudim se da mi život bude kao vaga, da ni jedna strana, između porodice i posla, previše ne pretegne, nego da budu blizu. Da sam zastupljena i u kući, da učestvujem u njihovom odrastanju, da imam trenutke sa njima, sa suprugom, a da se bavim poslom koji volim", rekla je Mirka koja ove sezone nema odmor.

"U glumačkom poslu je to tako. Nekako bude naopačke. Kada je letnji period i kada je dosta ljudi iz drugih poslova na odmoru, nekako se tada snima. Tako da, pošto sam ja krenula sa 13 godina, meni je to nekako normalno, da ako dobijem poziv i prihvatim, onda odmor ispašta, ali posle tokom drugog dela godine nađe se prostor i za odmor."

Dosta se pisalo i o njenoj i Vujadinovoj svadbi koja nikako da se dogodi. Mirka je otkrila da li će izgovoriti sudbobnosno "da".

"Hoću, naravno da ću izgovoriti. Ja sam tu veći problem, nego Vujadin. Iz prostog razloga, kad smo dosta u inostranstu i kad dođemo u Beograd, volim da to vreme provedem sa prijateljima i porodicom, da možda i mi negde otputujemo. Koliko god da sam u inostranstvu većinski domaćica, kada smo zbog njega tamo, opet živimo život, nije odmor. Svaki put bude: 'Ajde sledeće godine' i evo već 12 godina je prošlo od tog mog 'sledeće godine', ali nadam se da će uskoro doći ta 'sledeća godina'", rekla je Mirka za "Premijeru".