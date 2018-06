Misica pronađena mrtva u svom stanu

Britanska misica i rijaliti zvijezda Sofi Gradon pronađena je mrtva u svom stanu.

Sofi Gradon je pronađena mrtva u svom domu, saopštila je policija, te dodala da za sada ne postoji ništa sumnjivo, ali se svakako čeka nalaz obdukcije.

Tužnu vijest o smrti misice objavio je na Fejsbuku njen dečko Aron Armstrong.

"Nikad neću da zaboravim taj osmjeh. Volim te mnogo, ti si moj svet zauvijek", napisao je Aron, a ispod njegove objave ređali su se komentari u kojima su mu prijatelji i poznanici pisali riječi podrške.

We are heartbroken beyond words & will miss that smile @sophiegradon

RIP beautiful pic.twitter.com/SbnCXn3dZj