Muzičarka Pusi rajota uhapšena zbog droge

Moskovska policija uhapsila je članicu ruske grupe "Pusi rajot" Veroniku Nikulšinu zbog optužbi za korišćenje droge, rekao je ruski zvaničnik agenciji Interfaks.

Kako je prenio AP, moskovska policija je uhapsila Nikulšinu drugi put za mjesec dana, a ona je prije toga bila u zatvoru zbog protesta članova grupe "Pusi rajot" tokom Svjetskog prvenstva u fudbalu prošle godine.

Pjotr Verzilov, jedan od članova benda, objavio je na Tviteru da je moskovska policija u srijedu pored Nikulšine uhapsila još šest njenih prijatelja koji nemaju veze s grupom "Pusi rajot".

Nika and her 4 friends spent last night in a police department being locked up in a cage. They're going to spend this night there too. This cage is a place where you have to keep asking police officers for 2 hours to let you go to a bathroom. pic.twitter.com/akpVM1qctd