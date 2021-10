Nada Topčagić: Nije tačno da sam uzela 30.000 evra za na rođendanu Imbrahimovića

Nada Topčagić nedavno je bila gošća na rođendanskoj proslavi kod slavnog fudbalera Zlatana Ibrahimovića, a mediji su počeli da bruje o tome da je pjevačica za taj nastup uzela oko 30 000 evra.

Ove priče razbjesnele su pevačicu koja je zbog tih kako je istakla netačnih informacija napravila haos i strašno se naljutila, a sada je bez dlake na jeziku odgovorila na te trečeve.

"Krećemo mi tamo tiho i nečujno, nisam zvala ni kamere, ni aerodrome, nikoga da me prati... Kako sam tiho otišla, tiho sam se i vratila... Onda kreće haos gde ljudi pričaju da sam ja neke pare uzela, čak mi više ni porodica ne veruje... Ja sad imam i sa porodicom problema, niko mi ne veruje, svi pričaju da sam uzela 30.000 evra. Kojih 30.000 evra, to je sramota!", rekla je Nada ljutito i dodala:

"Ljudi iz Milana, poznanicu su mene zvali i rekli: "Mi dajemo po 10.000 samo da uđemo" da budemo negde u Hajatu, ne možeš prići to je tamo bilo džet-set društvo, hvala uopšte što sam se ja našla tamo, kakve pare, kome da tražiš pare. Pitali su me iz Zlatanovog PR tima: "Nado koliko to košta?", ja sam rekla: "Ne košta ništa"", priznala je Nada za Grand magazin.