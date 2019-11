Nakon deportacije, Rada Manojlović doživjela još jednu neprijatnost

Pjevačica Rada Manojlović je prije nekoliko dana doživjela veliku neprijatnost kada je zadržana sat i po vremena na ciriškom aerodromu, nakon čega je deportovana u Srbiju.

"Imala sam vizu, sve plaćeno i odštampano, plaćen je i porez za moj nastup, a nisu me pustili zato što nemam radnu vizu u pasošu", rekla je Manojlovićeva.

"Nemam vizu u pasošu zato što oni nisu radili zbog Noći veštica. Mnogo mi je žao zbog publike! Žao mi je što se ovo desilo, ja nastupe ne otkazujem ni kad sam mrtva bolesna! Nastup ćemo ponovo zakazati, ovog puta kada ne bude bio praznik nadam se", dodala je pjevačica za "Blic", pa zaključila:

"Birokatija je to, nisam ni prva ni poslednja koja je imala ovakav neki problem!".

Naime, kako saznaje Telegraf.rs, pjevačicu je u toj zemlji zaustavio policajac, a ona je objasnila da je plaćen porez Švajcarskoj 500 franaka kao i da su tri i po nedjelje prije nastupa zakazali isti, trebalo je da u utorak stigne papir sa tim odobrenjem, odnosno radnom dozvolom. Procedura je da Rada sa tim papirom, odnosno odobrenjem, ode u ambasadu Švajcarske u Beogradu i da dobije vizu u pasoš.

Kako piše pomenuti medij, radnik je bio vrlo neprijatan, vikao je na Radu, forsirao ju je da potpiše papir koji nije htjela bez prisustva advokata. Kada je Manojlovićeva izvadila telefon da pozove advokata iz Švajcarske, radnik je krenuo da joj otima telefon iz ruke i da viče da nju.

"Istina je da je čovek pokušao da mi uzme telefon iz ruke. Ruka mu je došla do mojih usta i tada sam oštrije rekla: “Hej, ne smete da me dirate”. Sutradan, kada su drugi policajci došli da mi vrate pasoš, bili su u čudu. Rekli su mi da su čuli da sam imala vizu iz policije, a da me nisu pustili da prođem. U najgoru ruku je trebalo da dobije opomenu", rekla je Rada.

Kako se navodi, pokreće se postupak kako bi se utvrdilo čijom greškom je došlo do ovoga, pošto Rada i njen pravni zastupnik tvrde da je ona ispoštovala sve što je trebalo.

"Advokat ima punomoć da me zastupa. Sigurno će krenuti postupak, jer su svi na gubitku", rekla je Rada.