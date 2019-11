Nataša Bekvalac: Neću se udati dok se ne legalizuju LGBT brakovi

Pjevačica Nataša Bekvalac odlučila je da progovori o tabu temama, a sigurno je da će, kao i uvijek, njene riječi pokrenuti lavinu komentara.

"Uvek ću se boriti za slobodu življenja, govora i osećanja. Uvek ću se zalagati za to da ljubav bude jezik kojim govorimo i da razumevanje bude glavni osećaj koji trebamo da imamo za sve ljude. Svako ima pravo da voli koga želi, a tuđi krevet, tanjir i tuđe dvorište nikada nisu bile sfere mog interesovanja. Na ljude gledam kao na ljudska bića i nikada nisam razumela zašto ova tema izaziva toliko negativnih emocija, a često i agresiju. To sam osetila onog dana kada sam na svom Instagramu objavila fotografije u društvu pripadnika LGBT populacije. Teško mogu da opišem rečima mržnju koja je zbog tih fotografija stigla do mene", rekla je Nataša za Alo.

U Srbiji su gej brakovi nelegalni, a Nataša je na pitanje da li može da obeća da se neće udati četvrti put sve dok se LGBT bračne zajednice ne legalizuju - imala jasan odgovor.

"Mogu, to sa sigurnošću tvrdim", istakla je ona, pa se osvrnula na temu žena koje nemaju partnere.

"Danas je sve više slobodnih, samostalnih, osvešćenih i hrabrih žena. Predivno je imati muškarca koji može da vas prati ili koga ste odabrale da pratite, ali one žene koje nemaju partnera ne treba da misle da njihov život zbog tog nema smisla. Za mene je to poražavajuće i takav stav me vraća vekovima unazad", kazala je Bekvalac.