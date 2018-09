Nataša Bekvalac otkrila stihove nove pjesme

Nataša Bekvalac uskoro će imati veliki povratak na scenu novom pjesmom. Novu muziku najavljuje već nedjeljama putem kratkih intervjua, a danas smo dobili i stih budućeg hita.

Pop pjevačica nije željela da rizikuje, te je uposlila trenutno najtraženijeg producenta na Balkanu, Slobodana Veljkovića Cobija, koji je bio zadužen za muziku i produkciju numere, dok je tekst napisala mlada pjevačica Bojana Vunturišević, koja je prošle godine objavila album “Daljine”.

“Ja sa tobom nisam stala, ja sa tobom nisam stala… Tvoje dovoljno meni nije dovoljno,” glase stihovi singla, čiji se naziv još uvek krije u tajnosti.

Detalji ove pjesme još uvijek nisu poznati, ali fanovi i pojedini portali spekulišu da bi pjesma mogla da govori o njenom turbulentnom odnosu sa Lazukićem.

U prvom intervjuu koji je dala emisiji “Exkluziv”, otkrila je da su prethodne godine bile velika lekcija za nju.

"Čini mi se da sam tek ove godine pročitala onu pravu, a to je da me Bog uči da moja sreća ne treba da zavisi od partnera sa kojim sam tj. od muškarca nego da je moj zadatak da pronađem sreću unutar sebe i nekim drugim stvarima. Ne u ljudima oko mene nego zaista unutar sebe. Nadam se da napredujem svaki dan i da ću naučiti tu lekciju. Mislim da sam na dobrom putu jer to zaista sve više osećam", rekla je za Exkluziv.