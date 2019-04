Novi detalji u trećoj optužnici za smrt pjevačice: Ubica je Jeleni unakazio lice

U trećoj optužnici koju je Tužilaštvo podiglo protiv Zorana Marjanovića za ubistvo supruge Jelene detaljno su opisane povrede koje je pjevačica imala na tijelu. Osim osam udaraca metalnim predmetom u glavu koji su bili smrtonosni, ubica je prethodno, najvjerovatnije, pesnicama Jeleni unakazio i lice!

U dokumentu u koji je Srpski telegraf ekskluzivno imao uvid, vidi se da je pjevačica brutalno tučena sve dok nije izdahnula u kanalu u naselju Crvenka u Borči, ali i da se krvnički borila s ubicom, o čemu govore takozvane odbrambene povrede po rukama. Smrt su prouzrokovale rane na glavi, odnosno udarci metalnim predmetom koji su joj razorili lobanju i moždano tkivo. Na svirepost ovog zločina, između ostalog, ukazuje i to što je ubica pjevačicu krvnički tukao rukama po licu!

"Ubica je Jeleni nanio krvni podliv i oguljotine u grebenu nosa, zatim povrede nosnog krilca i krvni podliv i oguljotine gornje usne i u okolini srednje uzdužne linije. Povrede su nanijete dejstvom tupine zamahnutog oruđa ili dijelovima ljudskog tijela, najvjerovatnije pesnice ili udarcem nogom", objašnjava izvor portala Srpskog Telegrafa.

Kao što je već pisao ovaj portal, u trećoj optužnici Tužilaštvo koje za smrt pjevačice tereti njenog supruga Zorana je navelo da je on podmuklo isključio mobilni telefon, a kad je Jelena umrla, ponovo ga je uključio, pa pozvao policiju i folirao se da je traži i da je zabrinut!

"Kad je krenula da se rekreira, za njom je pošao i Zoran s Janom. U jednom trenutku je ostavio dijete samo i krenuo za ženom. Sustigao ju je i napao, izbo ju je po glavi i ruci. Ona je zadobila lakše povrede, pokušala da pobjegne trčeći paralelno pored kanala. U toj panici joj je spala desna patika, ispali su joj i mobilni i gumica za kosu. Potom je krenula ka kanalu, gdje ju je Marjanović sustigao", piše u optužnici.

Zoran Marjanović izjavio je novinarima da nije iznenađen što je protiv njega podignuta i treća optužnica, kao i da vjeruje da će jednog dana sve izaći na vidjelo.

"Poslije svega što sam preživio u protekle tri godine ni kriv ni dužan, ništa me više ne može iznenaditi. Ipak, od istine niko nije uspio pobjeći, jer Bog je istina i štiti pravednike", poručio je on.

Zločin iz strasti

Povrede koje je Jelena imala za mnoge su dokaz da se radi o zločinu iz strasti, a posebno na to ukazuje detalj da joj je ubica unakazio i lice.

"Brojne povrede na njenom tijelu mogu ukazati da je bilo borbe. Što se mene tiče, i bez ovog dokaza (povreda lica, prim. aut) smatram da je u pitanju zločin iz strasti", kaže za Srpski Telegraf poznati kriminolog Zlatko Nikolić.

Marjanović ipak na slobodi

Zoranu Marjanoviću se na teret stavlja teško ubistvo, a on bi zbog težine djela mogao ponovo biti uhapšen i da suđenje dočeka u zatvoru. Ipak, poznati srbijanski advokat Toma Fila smatra da do toga neće doći.

"Zoran neće biti uhapšen, zato što on ne bježi i živi s djetetom. Odbrana je očekivala da će Tužilaštvo odustati, a odustajanje Tužilaštva bi značilo da bi slučaj jednom zasvagda bio završen. To ne bi bilo uredu, najviše zbog djeteta koje nema majku, a živi sa ocem koji je osumnjičen, a opet nema dovoljno dokaza protiv njega. A to što je optužnica podignuta treći put, znači prebacivanje odgovornosti sa Tužilaštva na Sud", kaže Fila.

Činjenice

Sve povrede na tijelu pjevačice :

- dva uboda šiljkom - u tjeme glave i u desnu ruku

- osam udaraca metalnim predmetom u glavu

- više povreda po licu najvjerovatnije nanijetih pesnicom

- takozvane odbrambene povrede po rukama, nastale u Jeleninom pokušaju da se zaštiti od udaraca

- više povreda po nogama

- dvije povrede, u pleća i na desnom ramenu, najvjerovatnije nanijete nekim oruđem.

(republika)