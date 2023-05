Novi snimak Bena Afleka i Dženifer Lopez širi se mrežama (VIDEO)

Bena Afleka u posljednje vrijeme sve češće viđamo namršetnog, bilo to na crvenim tepisima ili tokom dnevne šetnje sa Dženifer.

Na snimku koji je brzo postao viralan vidimo gospodina i gospođu Aflek kako prilaze svom parkiranom automobilu sa kafama u ruci.

Aflek otvara vrata Dženifer, a onda, baš kada su mnogi pomislili da je džentlmen Ben iznervirano zalupio vrata.

Na kraju snimka vidimo da odlazi do mjesta vozača i obraća se nekome ko snima.

Nije poznato šta je tačno iznerviralo Bena ovog puta. On ne voli konstatno praćene paparaca i medijsku pažnju, a u posljednje vrijeme, od kad su se vjenčali, par je u centru interesovanja.

