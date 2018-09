Objavljen snimak kako Vajnstin "spopada" žrtvu

Jedna od žrtvi holivudskog producentra Harvija Vajnstina, Melisa Tompson podijelila je sa medijima snimak na kojem se vidi kako joj se on konstantno tokom poslovnog sastanka nabacuje.

Snimak je napravljen samo nekoliko sati prije nego što ju je, kako je rekla, te večeri silovao u hotelskoj sobi.

Melisa se našla sa Vajnstinom u njegovoj kancelariji u kojoj je, kako je mislila, imala poslovni sastanak. Međutim, na snimku se vidi kako joj se poznati producent svako malo nabacuje, a ona pokušava da na fin način izbjegne njegovo flertovanje.

Melisa je dala intervju medijskoj stanici "Sky news", kojima je proslijedila i snimak sastanka. Na samom početku sastanka na snimku se vidi da je Melisa sa poznatim producentom, koji se suočava sa tužbama za silovanje, pokušala da se rukuje, ali da je on odlučio da je bolje da je zagrli i spusti joj ruku na donji dio leđa.

"Mislila sam, okej, grli me, šta sada da radim?", rekla je ona i dodala da se nije najbolje snašla u tom trenutku.

U intervjuu kaže i da je mislila da je to poslovni sastanak, ali da joj se on sve vrijeme tokom njega nabacivao.

Na pitanje da li mu je dala povod da se tako ponaša, Melisa odgovara:

"Prvo sam pokušala da odgovaram da njegove komentare kojima me je zasipao. Sad vidim da pokušava na svaki način da me makne iz sigurne zone kako bih se osjetila ranjivo, prepoznajući da je on taj koji ima moć, a ne ja".

Kaže i da joj je tokom sastanka zavukao ruku ispod haljine i da mu je u jednom trenutku rekla da pretjeruje, a da je onda počeo da je mazi po ruci.

"Kako sam došla dotle? To mi se motalo po glavi i samo sam mislila kako da se izvučem iz te situacije... U nekom trenutku bi se njegovo ponašanje promijenilo, oči bi mu postale mračne", dodala je.

Na pitanje da onima koji gledaju snimak može da padne na pamet da je htjela da flertuje s njim, Melisa kaže:

"To je mnogo komplikovanije nego što izgleda. Mislila sam da mogu da rukovodim tom situacijom, da je kontrolišem", rekla je.

U jednom trenutku Vajnstin odlazi do kuhinje, a i ona sa njim, ali je pre toga namjestila kameru da se vidi gdje je otišla. Na pitanje novinarke zašto je to uradila, Melisa je rekla da je na taj način smatrala da će imati kontrolu nad situacijom.

Ubrzo je izašao iz kuhunje i rekao da mora da se vrati na posao i da se nađu kasnije po podne u lobiju hotela blizu njegove kancelarije.

"Mislila sam da sam sigurna jer je u pitanju javno mjesto. Nismo se našli u 10 uveče već je sastanak bio u 17.30. U lobiju hotela mi je samo rekao: 'Pođi za mnom'", rekla je ona.

Ističe da je mislila da idu u konferencijsku salu da dogovore posao, i da nije ni sanjala da će se naći u njegovoj sobi u kojoj ju je, tvrdi silovao.

Vajnstin je suočen sa teškim optužbama za silovanja u Njujorku i istraga i dalje traje. Ukoliko bude proglašen krivim može da dobije kaznu zatvora i do 25 godina. On je naravno sve optužbe negirao.

Melisa je jedna od tri osobe koje su pokrenule sudski postupak protiv Vajnstina ove godine.

(B92)