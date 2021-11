Objavljene poruke u kojima se Megan žali na kraljevsku porodicu

Poruke u kojima se Megan Markl, supruga princa Harija, žali na članove kraljevske porodice, ugledale su svjetlost dana.

Dokument koji sadrži te poruke objavljen je kao rezulta Meganine tužbe protiv medijske kuće Associated Newspapers Limited, veb portala MailOnline i novina The Mail on Sunday, piše People.

"Hari se konstantno suočava s prigovorima od strane članova kraljevske porodice zbog mog odnosa s ocem, želim da to prestane", napisala je Megan Markle u porukama koje je objavio londonski žalbeni sud.

Naime, poruke koje se nalaze u dokumentu bile su upućene njenom bivšem šefu komunikacija Džasonu Knaufu. Vojvotkinja od Saseksa bivšem sardniku otkrila je cijeli plan prije nego što se odlučila da napiše pismo ocu koji je 2018. godine rekao da neće doći na njeno kraljevsko vjenčanje.

"Ovo radim zato što vidim koliko to nanosi boli H", napisala je Meghan 2018. koristeći nadimak za princa Harija.

"Čak i nakon sedam dana beskonačnog razgovaranja i objašnjavanja situacije njegovom ocu (princu Čarlsu), porodica kao da zaboravlja kontekst i vraća se na početak pitajući: 'Zar ne može jednostavno otići tamo, vidjeti se s njim i zaustaviti sve ovo'", dodala je.

"Oni jednostavno ne razumiju. Možda će im Hari nakon što pošaljem pismo moći objasniti i reći: 'Napisala mu je pismo, ali on i dalje to radi'. Nadam se da ću ovim zaštiti supruga od konstantnog prigovaranja i možda, iako sumnjam, dati ocu vremena da se zaustavi", napisala je Megan u porukama.

Ona je u porukama je takođe raspravljala o odluci da ocu napiše pismo koje bi bilo naslovljeno "Tatici".

"S obzirom na to da sam ga zvala 'tatica' ima smisla da će ga otvoriti (iako on baš i nije bio roditelj). Isto tako, ukoliko pismo procuri negdje, taj nadimak privukao bi mnoga srca", zaključila je.

(Telegraf.rs)