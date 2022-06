Oglasila se Amber Herd prvi put nakon suđenja

Glumica Amber Herd oglasila se prvi put nakon završenog suđenja za klevetu protiv bivšeg muža Džonija Depa uz tvrdnje da je presuda "nepravedno" donesena.

Naime, ona tvrdi da je "nepravedna" presuda rezultat pristrasnog "predstavljanja na društvenim medijima", optužujući glumca da je pokušao da utiče na porotu.

Amber je progovorila o osuđujućoj presudi protiv nje u trodijelnom intervjuu za emisiju "Today", koji je unaprijed snimljen u četvrtak i počeo da se emituje u ponedjeljak ujutro.

Glumica tvrdi da su na porote uticale društvene mreže i da su takođe "pali" na Depovu glumu.

"Čak i neko ko je siguran da zaslužujem svu ovu mržnju i ljutnju, čak i ako mislite da lažem, ipak niste mogli da me pogledate u oči da mislite da na društvenim mrežama postoji fer predstavljanje", rekla je i dodala:

"Ne možete mi reći da mislite da je ovo bilo pošteno."

Herd, čiji je pravni tim rekao da planira da uloži žalbu na presudu, takođe je optužila porotu da ju je osvojila "odlična gluma" i "voljeni" ugled njenog bivšeg muža Džonija u javnosti.

"Reći ću to ovako, kako su mogli da donesu sud, kako ne bi došli do tog zaključka da mi se nije moglo vjerovati? Ne krivim ih, ne krivim ih, zapravo razumijem, on je voljen lik i ljudi osjećaju da ga poznaju. On je fantastičan glumac. Opet, kako su mogli poslije tri i po nedjelje svjedočenja o tome kako sam bila nevjerovatna osoba i da ne vjeruju nijednoj riječi koja je izašla iz mojih usta", rekla je ona

Tokom maratonskog šestonedjeljnog suđenja u Ferfaksu u Virdžiniji, koje je počelo 11. aprila i završeno 1. juna, Dep je pozvao 38 svjedoka, dok je Herdov tim pozvao 24. I Dep i Herd su svjedočili po četiri dana, uključujući forenzičko unakrsno ispitivanje opozicionih advokata.

Tokom cijelog suđenja, društvene mreže su bile preplavljene objavama o pravnom postupku - a većina je podijeljena u znak podrške Depu pod haštagom #JusticeForJohnniDepp. Od 13. juna, hešteg je imao više od 20,6 milijardi pregleda na TikTok-u, dok je oznaka #JusticeForAmberHeard imala relativno niskih 92,4 miliona pregleda.

Podsjetimo, ranije ovog mjeseca, porota je odlučila da je Herd oklevetala svog bivšeg muža objavljivanjem članka o tome da je preživjela seksualni napad u "Vašington postu". Njoj je naloženo da Depu isplati 10 miliona dolara za kompenzaciju i pet miliona za kaznenu odštetu, iako je drugu isplatu sudija smanjio na 350.000 dolara po zakonu Virdžinije.

Dobila je relativno beznačajnih dva miliona dolara na ime kompenzacije, što znači da je Dep (59) na neki način pobijedio bivšu na sudu.

