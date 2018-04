Oglasio se Lazukić: Osuđujem nasilje i žene koje ga lažno prijavljuju

Luka Lazukić u razgovoru tvrdi kako nije pretukao svoju suprugu Natašu Bekvalac, iako ne može da objasni odakle pjevačici modrice koje ima po tijelu, kao i rana na licu.

Kako kaže za "Telegraf.rs", u trenutku kada ju je posljednji put vidio ona je bila bez ijedne masnice na sebi, ali priznaje da su se rastali u svađi, usljed prepirke koja se dogodila pred zoru.

Luka objašnjava zbog čega je podnio krivičnu prijavu protiv nje, kaže da smatra da je on dio jedne velike obmane, i otkriva da će se boriti za starateljstvo nad kćerkom Katjom.

Međutim, Luka je u razgovoru za pomenuti portal po prvi put spomenuo Danila Ikodinovića i Ljubu Jovanovića, te razlog zbog kog i dalje nosi burmu.

"Ja svoju suprugu nisam tukao. Samo sam je gurnuo na krevet, sklonio od sebe da ne bi došlo fizičkog sukoba ili bilo kakve vrste nasilja za koje sam optužen. Prezirem tu priču. Ja osuđujem nasilje u porodici, osuđujem nasilje nad ženama, ali podjednako osuđujem i nasilje nad ženama koje lažno klevete svoje muškarce, svoje supružnike. Baš zbog tih žena koje su realno izložene tome", kaže suprug Nataše Bekvalac.

Tokom razgovora Lazukić je rekao kako smatra da je on žrtva obmane i ističe kako želi tome da stane na kraj da bi zaštitio sve buduće, kako ih naziva "realne žrtve".

Kako tvrdi, protivnik je bilo kakvog vida nasilja, a navodi kako njegova, još uvijek zakonita, supruga ovo radi smišljeno, te da je tako bilo i kada su u pitanju njeni prethodni brakovi, sa Danilom Ikodinovićem i Ljubom Jovanovićem.

"Imam veliko poštovanje prema obojici. Ne bih uopšte da ih uplićem u sve ovo, dovoljno su sami bili upleteni. Ja sam samo još jedna žrtva cele obmane. Siguran sam da ni njima nije bilo lako, kao ni meni sada. Ja mislim da su se spasili", rekao je Luka o Dači i Ljubi.

Kako trenutno stoje stvari Nataša Bekvalac će tražiti potpuno starateljstvo nad kćerkom Katjom, koju je sa Lukom dobila prije mesec i po dana, a isto tako će tražiti da Luki bude zabranjeno da vidi kćerku do njene 18. godine.

Lazukić ističe da će se on sa svojim timom boriti za starateljstvo nad kćerkom Katjom, a da se zatvora ne plaši jer, kako je rekao, "to ne može da se desi".

"Nataša i njeni advokati imaju puno pravo da traže starateljstvo i da traže šta god, kao i ja sa svojim timom advokata. Ja ću svoje dete da vidim. Čovek ne treba da se plaši kada nije kriv. Ja nemam čega da se plašim", tvrdi Luka.

Povodom priča i pisanja o tome da je Lazukić na prevaru uzeo automobil koji trenutno vozi, tako što ga je registrovao na svoje ime nakon što je Nataša svoj prethodni automobil prodala i novac dala za novo vozilo, Luka kaže da stoji iza toga da je automobil njegov, te da je svoj novac uložio i u opremanje Natašinog stana i u opremanje salaša u Čeneju, za šta, tvdi Lazukić, ima dokaze koje će predati sudu.

"To što mi živimo u njenom stanu, mi smo živeli od početka u njenom stanu zato što je Hana bila tu i Hana je išla u školu blizu stana na Dedinju. To je jedini razlog. Automobil dokazuje saobraćajna dozvola, ime i račun sa koga je plaćen, što je sve dostavljeno advokatima. Nataša je prodala svoj automobil, i to je to. Što se tiče kuće na salašu, to je Natašin salaš, ali novac sa kojim je on završen, kuća završena, sav nameštaj, pomoćni objekti i sve ostalo, sve je isfinansirano od mog novca, za koji imam dokaze", rekao nam je Lazukić.

Na pitanje da li sve što govori može da dokaže, Lazukić je rekao: "Naravno".

Lazukić tvrdi da više ne voli Natašu, a na pitanje zbog čega onda i dalje nosi burmu, rekao je sljedeće:

"Ja sam još u braku. Ja se još nisam zvanično razveo. Ja sam Natašu držao kao malo vode na dlanu. Sve sam joj pružio. Pružio sam joj sebe. Uvek sam bio tu da je zaštitim kad je imala svoje hirove i incidente koje sam pravdao postporođajnim stanjem. Imali smo jedan incident koji sam, kažem, pravdao postporođajnim stanjem. To će sve sud da utvrdi", zaključuje Lazukić.

(Telegraf.rs)