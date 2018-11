Optužila glumca: U crkvi ga smatraju bogom, a on je zloupotrebljava

Djelovanje holivudskog glumca Toma Kruza u Sajentološkoj crkvi ne prestaje da intrigira javnost već duži niz godina. Nije tajna da je cijeli svoj život podredio ovoj crkvi, a povremeno na vidjelo izlaze novi šokantni detalji o njegovom statusu unutar te organizacije.

Sada je i glumica Lea Remini, koja je poznata po ulozi Keri u seriji "Kralj Kvinsa", progovorila za medije optuživši glumca da je bio svjestan svih zloupotreba unutar organizacije, te navela da je "on bio dio svega toga".

Ona je i sama bila članica Sajentološke crkve, sve do 2013. godine, kada ju je napustila, a sada, pet godina kasnije, odlučila je da progovori o ovoj organizaciji.

Lea Remini (48) je izjavila da Kruz, koji je jedan od najviše rangiranih članova Sajentološke crkve, ima specijalan tretman unutar organizacije.

"Većina sajentologa jesu žrtve, to znam jer sam bila dio tog uvjerenja. Ali gdje je Tom, to je neka sasvim drukčija priča. On je vrlo svjestan svih zloupotreba koje se događaju u sajentologiji. On je dio toga'', rekla je glumica i dodala:

"Sajentolozima je rečeno da Kruz samostalno spasava svijet, pa se unutar crkve smatra božanstvom. On je odmah do Dejvida Miskaviga - spasilac slobodnog svijeta. Kruz nije u istoj kategoriji kao ostali članovi crkve i čak ga zovu 'gospodin Kruz'", objasnila je Lea Remini.

Navela je i da se članovi crkve svaki put postaraju da Kruz ne vidi ništa što se u negativnom kontekstu piše o Sajentološkoj crkvi.

"Oni čak idu dotle da kad znaju da će on negdje da se pojavi se pobrinu da ne vidi nikakav materijal koji negativno opisuje Crkvu", objasnila je glumica, prenosi The News.

Vjerovala je, kao i mnogi u Sajentološkoj crkvi, da zvijezda filmova "Nemoguća misija" nije znao šta se sve radi u toj organizaciji i da je samo još jedna "nevina žrtva", ali kaže da sada zna da je on ipak upoznat sa svim što se unutar nje događa.