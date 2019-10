Oskarovac priznao da se ljubio sa kolegom

Oskarovac Rami Malek, koji glumi u novom filmu o Džejmsu Bondu "No Time To Die", u intervjuu za "The Late Show" sa Stivenom Kolberom priznao je da se poljubio sa glavnim glumcem Danijelom Krejgom.

Govoreći o svom radu na filmu sa Danijelom Krejgom, Malek je ispričao kako se dogodio poljubac.

"Imali smo jednu veoma komplikovanu scenu. Sjedili smo satima i raspravljali sa rediteljem Kerijem Fukunagom o snimanju te vrlo kompleksne scene", rekao je Malek i dodao:

"Odjednom me je zgrabio i podigao. Nisam siguran ko je od nas dvojice inicirao sljedeći trenutak, ali dogodio se poljubac. Danijel ga je inicirao. Ja sam bio zatečen. Trebalo mi je malo da se snađem, a onda sam se zapitao da li sam ja slijedeća Bond devojka", našalio se Rami.

Iako ga je Danijelov potez iznenadio, Malek je rekao da mu je njegovo pokazivanje pažnje i naklonosti prijalo. Ovo je inače 25. film iz franšize o Džejmsu Bondu, a nosi naziv "No Time To Die".

Premijera se očekuje u aprilu slijedeće godine, a Rami u njemu glumi teroristu, na šta je pristao samo pod uslovom da glumi "neutralnog teroristu".

"Moj lik jeste sjajan, i veoma sam uzbuđen. Ali sam rekao reditelju, on ne smije da bude povezan ni sa jednom religijom, ni sa jednom ideologijom. On ne smije da se identifikuje sa nekim postojećim grupama. To nikako ne bih prihvatio, i ako ste me pozvali samo zbog mog porjekla, onda zaboravite," rekao je Malek.

"Ali vizija reditelja Fukunage nije bila takva, i zajedno smo osmislili jednog veoma drugačijeg teroristu," dodao je on.