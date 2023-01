Ovako su Bosanac i njegova supruga izgledali na vjenčanju

Harmonikaša i kompozitora Dragana Stojkovića Bosanca redovno gledamo u „Zvezdama Granda“ kao jednog od omiljenih i najcjenjenijih članova žirija, budući da njegovo mišljenje mnogi smatraju najstručnijim, a time i najmjerodavnijim.

Iako je neprestano u žiži javnosti, on je svoju privatnost uspio da sačuva od znatiželjnih pogleda, pa osim ćerke Aleksandre poznatije kao Džidža, koja se i sama upustila u estradni život, malo ko je upućen da on ima i sina Aleksandra, dok je supruga Dragana Stojkovića Bosanca prava misterija za javnost, navodi grand.nova.rs.

Bosanac je privatno porodičan čojvek, a sa svojom izabranicom u braku je četrdesetpet godina. Iako, su proveli više od polovine života zajedno, javnos rijetko ima priliku da je vidi ispred kamera. Gospođa Dunja izabrala je miran i povučen život, a kako je kompozitor svojevremeno objasnio, njegova izabranica u potpunosti je posvećena porodici to je, između ostalog, ključ srećnog braka.

"Drago mi je da supruga nikada nije želela da bude zvezda preko druge zvezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i deci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to oseti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuva, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može meriti sa onim iz Istanbula", rekao je nedavno Bosanac o svojoj ljepšoj polovini ističući da je da je oduvijek znao da je ona prava.