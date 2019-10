Ove poznate dame sa Balkana imaju eksplicitne snimke

Kako i strane zvijezde, tako i neke od domaćih, našle su se u centru skandala kada su njihove intimne fotografije ili video snimci dospjeli u javnost.

Podrazumijeva se, te vijesti su kao bomba odjeknule kako u medijima, tako i na društvenim mrežama.

Pjevačice, glumice, voditeljke... našle su se na porno sajtoviima svojom ili tuđom krivicom, a neke od njih video su objavile sasvim slučajno i zapalile srpsku javnu scenu.

Dara Bubamara

Pjevačica baš nije imala sreće, pa se čak tri puta našla u centru porno skandala. Darine gole fotografije eksplicitnog sadržaja na kojima se pjevačica, između ostalog, "natakla" na daljinski upravljač, ugledale su svjetlost dana u decembru 2015. godine.

Taman kada se afera stišala, pjevačica je "slučajno" na Instagramu stisnula pogrešno dugme i objavila privatni video na kome "se igra" sa dildom, oblizuje ga, da bi na kraju imitirala "usisavanje materije". Iako je nakon par minuta obrisala, snimak je već osvanuo na društvenim mrežama.

Samo dan nakon afere sa dildom portal "Telegraf.rs" objavio je audio- zapis u kojem se čuje Bubamara koja na perverzan način spominje Crnogorce.

"Ajmo Crnogorci, stigla Dara, šiljite ku****e!", rekla je Dara u glasovnoj poruci namijenjenoj jednoj osobi.

Inače, Dara je nakon pomenutih porno fotki podnijela tužbu protiv lista koji ih je objavio, ali ju je kasnije i povukla.

"Vratilo mi se na dobro. Dobila sam još milion fanova koji su me podržali. Priznajem, ja sam na fotografijama, ali da budemo iskreni, svako od nas ima tako nešto u telefonu. Neko se slika, neko ne. Eto, ja se slikam. Šta ću, vatrena sam žena. Ništa loše ne radim, te fotografije šaljem mužu i on meni", rekla je tada Dara, iako sporne fotografije nije slala (samo) mužu.

Sofija Rajović

Lijepa Sofija Rajović šokirala je Srbiju i region 2014. godine kada je osvanula na porno-sajtu pod kategorijom "elitna prostitucija".

Nakon skandala Rajovićeva je napustila Srbiju na sedam i po mjeseci, a kada se vratila susrela se sa optužbama da je svoje eksplicitne fotografije sama pustila u javnost. Međutim, Sofija je to oštro demantovala.

"Sam to uraditi sebi je potpuni idiotizam i ko god misli da sam sama to uradila - zaista nemam komentar. Niko to nije zaslužio i to su strašne stvari. Mislim da je bolesno na taj način pokušavati da promovišeš sebe", rekla je Sofija svojevremeno u emisiji Amidži šou.

Severina

Skoro pa da sa sigurnošću možemo da kažemo da ne postoji osoba na ovim prostorima koja je starija od 18 godina, a da nije barem čula za Severinin porno snimak sa jahte.

Sporni video nastao je 2004. godine, a na njemu ova Hrvatica ima odnose sa tadašnjim partnerom Milanom Lučićem.

Severinin snimak pogledalo je više od 20 miliona ljudi širom bivše Jugoslavije, a svojevremeno je prikazan i u sudnici Trgovačkog suda u Zagrebu, gdje je pjevačica pokušala da dokaže da je nosilac autorskih prava na njega, prenosi "Telegraf.rs".

"Koliko je važno imati ljude uz sebe znam iz svog života. Bilo je situacija koje su baš loše, ali neću sada da govorim o njima. Ali, bilo je i duhovitih trenutaka, i to u najgorim momentima za jednu ženu, pojavio se neki film, a ja sam i dalje uvjerena da to niko nikad nije gledao", rekla je Severina jednom prilikom.

Međutim, snimak nije jedino eksplicitno što se tiče Severine, a što je javnost imala priliku da vidi.

Naime, u nekoliko navrata su se pojavljivale njene gole fotografije, a posljednje, osvanule na sajtu "postimages.org", baš su privukle pažnju javnosti.

"Kao i u slučaju od prije mjesec dana, opet se radi o osveti bivšeg Severininog partnera i o kontinuiranoj kampanji diskreditacije Severine koja traje već duže vrijeme i u kojoj se ne biraju sredstva", izjavio je Severinin tadašnji menadžer Tomislav Petrović.

Nakon toliko godina, kada se realno sagleda, ona je jedina kojoj se porno materijal isplatio.

Uslijedila je vrtoglava slava, a muškarci širom regiona doslovno su balavili na nju.

Jelena Žeželj

Jelena je javnosti postala poznata nakon učešća u drugoj sezoni "Velikog brata", 2007. godine. Tada se suočila sa velikom tragedijom kada je, nekoliko dana pred završetak šoua, u saobraćajnoj nesreći poginuo Stevan Zečević, nekadašnji učesnik ovog rijalitija sa kojim se Jelena zabavljala tokom boravka u kući.

Ipak, Jeleni se učešće u rijalitiju i isplatilo, pošto joj je otvorilo vrata javnog posla. Ona je ubrzo dobila angažman na TV Prva, gdje je nekoliko godina radila i vodila emisiju "Exkluziv".

Jelena je 2008. godine započela romansu sa Igorom Kojićem, ali ista nije potrajala. Do prekida je došlo baš u vrijeme kada se pojavio njen vrlo eksplicitni porno-snimak.

Jelena je kasnije zbog ljubavi odlučila da napusti Srbiju i odselila se u Kaliforniju, gdje i danas živi sa suprugom i djecom.

Suzana Mančić

Prvi kućni porno-snimak Suzane Mančić bio je sa njenim bivšim suprugom Nebojšom Kunićem.

Slavna loto-djevojka preživjela je pravu dramu nakon objavljivanja istog, ali tu nije bio kraj njenom bludu...

Naime, javnost pamti video snimljen sa vjerenikom Simeonom Ocomokosom, a isti i danas (baš kao i Severinin) od početka do kraja može da se pogleda na određenim porno sajtovima.

"Niko mi nije pomagao, sem možda par prijatelja i moje dece. Ja sam u jednom momentu govorila deci 'Nemojte da govorite u školi da sam ja vaša mama'. A, moja Natalija je rekla 'Ja se ponosim što si ti moja mama!'. To su neke stvari koje vas dignu, tako da... Nikad ne znaš šta te u životu čeka, šta će biti sutra, ali moraš bar pred sobom da budeš čist. To je, u stvari, najvažnije, da mirno spavaš. Od silnih stresova dobila sam holesterol, ali ćuti, dobro sam prošla. Moglo je biti mnogo gore", rekla je prošle godine Suzana na temu porno snimka, prenosi "Telegraf".

Dunja Ilić

Ove godine, 28. januara, na porno sajtu objavljen je necenzurisani porno snimak nekadašnje srpske pjevačice.

Na snimku se jasno vidi Dunjin lik. Pevačicu izvijesni muškarac prvo snima u pozi kada je ona na njemu, a potom i kako ga oralno zadovoljava.

Jasno se, čak, čuo i dio razgovora iz snimka.

Dunja je potom priznala da na snimku jeste ona, a tada je javno zaprijetila osobi koja ga je objavila.

(Telegraf.rs)