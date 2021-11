Ovo je supruga Aleksandra Mitrovića

Aleksandar Mitrović sinoć je dao gol u utakmici Srbija protiv Potrugala, koji je reprezentaciju Srbij odveo na Svjetsko prvenstvo i to u 90. minutu.

Fudbaler ima stabilnu porodicu koju čine supruga Kristina, kao i sin i kćerka. Kristina je dvije godine starija od fudbalera, prvo dijete su dobili još 2016. kada je Mitrović imao 22 godine: "Rano sam zasnovao porodicu, ali to je nešto najlepše što mi se desilo i što sam uradio u životu. Osećaj da vas neko čeka kod kuće uvek kad dolazite sa treninga, utakmice ili dugih putovanja zaista je nešto što me tera da više radim i treniram. Sada imam i sina koji će se jednog dana ugledati na mene i naravno da bih voleo da uvek čuje samo lepe priče o svom ocu. Odrastanje u Engleskoj nije lako, posebno za nas koji dolazimo iz male države, ali siguran sam da će Luka, bez obzira na to gde nas fudbal bude odveo, imati sve uslove za obrazovanje kao i druga deca", pričao je svojevremeno fudbaler.

Kristina je Aleksandrova snaga koja ga prati po svijetu gdje god da igra, ali i podržava onda kada je najteže.

(B92)