Peokret u slučaju Ikardi: Umjesto razvoda pomirili se Mauro i Vanda

Nakon što je Vanda Nara, supruga igrača PSŽ-a Maura Ikardija, javno optužila fudbalera da ju je prevario sa argentinskom glumicom Marijom Suarez, par je nedavno odlučio da stavi tačku na sedmogodišnji brak.

Međutim, došlo je do preokreta dan nakon što je fudbaler prihvatio sve uslove i potpisao ugovor o razvodu.

Kako Vanda kaže, dan nakon posjete advokatu Ikardi joj je napisao pismo "kakvo nikada u životu nije dobila".

Podsjetimo, ljubavna drama je počela kada je Vanda na svom Instagramu napisala: "Još jedna porodica koju si uništio zbog ku*ke", a potom je prestala da prati Ikardija na ovoj mreži.

Fudbaler je zatim na sve načine pokušavao da joj se iskupi, postavljajući zajedničke fotografije, a čak je i otpratio sve naloge na Instagramu osim Vandinog.

Iako su ga mnogi ismijevali zbog toga, Ikardi je očigledno uspio u namjeri, jer je Vanda objavila da su se pomirili.

"Fotografije koje sam objavljivala posljednjih mjeseci pokazuju koliko smo bili dobri i srećni. Jako me povrijedilo to što se dogodilo. Svaki dan sam tražila od Maura razvod. Kad je shvatio da nema povratka, rekao mi je da ne možemo ovako da nastavimo. Shvatio je da, ako je rastanak jedini način da prekinemo veliku bol, onda to treba i da uradimo".

Vanda je zatim objasnila da su otišli kod advokata, i da je Ikardi za dva dana prihvatio sve uslove, pa su potpisali ugovor. Kako piše u njenoj objavi, sutradan joj je napisao pismo kakvo joj "niko nikada" nije napisao:

"Sve sam ti dao i ti imaš sve, nadam se da možeš da budeš srećna jer bi me to usrećilo", i kako Vanda kaže, tu je shvatila sljedeće:

"I da imam sve, nemam ništa ako nisam s njim. Sigurna sam da će nas ovaj loš period kroz koji prolazimo ojačati kao par i kao porodicu. Važno je da smo oboje imali slobodu da stanemo na kraj našoj osmogodišnjoj istoriji, ali s dušom umornom od plakanja, ponovno smo slobodno birali jedno drugo. Volim te, Mauro Ikardi", zaključila je Vanda.

Mauro i Vanda vjenčali su se 2014. godine, a u braku su dobili dvije kćerke. Dok je igrao u Interu Vanda mu je bila i menadžerka, a njihova ljubav započela je upravo nevkerstvom i to Vandinim, koja je ostavila bivšeg supruga Maksija Lopeza, Ikardijevog velikog prijatelja, upravo zbog Maura.