Pijani čovjek upao u stan Eve Ras

Glumica Eva Ras nedavno je u svom stanu doživjela veliku neprijatnost kada joj je u stan upao nepoznati pijani muškarac tražeći berberina.

Evina jako dobra prijateljica isprčala je šta je glumica nedavno doživjela.

“Ona sama živi u tom stanu i kada je primetila muškarca odmah je zaključlila da je provalnik koji će pokušati da je opljačka. Nema ona neki novac kod sebe, ali ipak u toj situaciji, prvo joj je to palo na pamet. Stajala je kao ukopana, a kako mi kaže, čovek je tada počeo da priča neke nepovezane stvari. Tad je shvatila da je on u alkoholisanom stanju. Dodatno se uplašila šta može da joj uradi. Mislila je da će doživeti srčani udar. U trenutku kada je krenuo ka njoj potpuno se izbezumila i nije mogla da se pokrene. Čovek je gledao po stanu, pričao nebuloze i zateturao se. Zamalo nije pao na nju. Kada je pomislila da beži, on je izašao”, otkrila je Evina prijateljica.

Glumica je za medije potvrdila cijelu priču i ispričala šta se zapravo dogodilo u njenom stanu.

“Zaboravila sam da zaključam vrata i čula sam da je neko ušao. Mislila sam da je provalnik, videla sam ga kako stoji u hodniku. Sve se dobro završilo, bio je to neki pijani čovek, tražio je berberina. Mnogo sam se uplašila”, rekla je Eva.

(Telegraf)