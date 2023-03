Pišek žestoko odgovorila svekru

Hrvatska TV voditeljka Nikolina Pišek, koja je prošle godine ostala udovica, nedavno se vratila na male ekrane.

"Ovakve stvari mi pomažu da se unormalim. Bila je stvarno teška godina i trudim se vratiti u normalu i naprosto to moram činiti zbog porodice, okoline, deteta, najmlađe kćerke koja definitivno zavisi od mene i gleda u mene i reflektuje moje emocije. Tako da, ako sam ja loše i ona je loše", otkrila je Pišek za hrvatski RTL Direkt.

Progovorila je i o odnosu sa svekrom poznatim kao Mišo Grof, koji je nedavno izjavio da je na sinov grob navodno postavio kamere.

"Bilo bi mu bolje da ih postavi ipak ispred škole svoje unuke, pa možda da bude dobar deda, da je povremeno vidi. Makar pred školom, ako nikako drugačije", poručila je voditeljka i prokomentarisala da li bi bilo bolje da se ponašala kao "dobra udovica".

"Vjerovatno da, iako sumnjam da bi to bilo dovoljno dobro u mom slučaju, mislim da su se ovdje baš tendenciozne struje formirale da se mene diskredituje od strane dotičnog. Da sam bila u crnom možda bi se dogodilo nešto slično tome, ali mislim da je taj progon udovica, tihi progon, prisutan jako dugo u našem društvu, ne samo u našem - na cijelom Balkanu. To ima nekakve istorijske korijene u svim društvima. U hinduizmu se još spaljuju iako je 1829. to postalo ilegalno, ali taj običaj se još uvijek praktikuje. Na neki način se i ovdje spaljuju na Balkanu. Preteška je to riječ. Jednu emisiju sam posvetila baš tome, tako da sam razgovarala s profesorkom Mirjanom Bobić koja je bila autorka jedne od ocijenjene najboljom knjigom iz tematike sociologije o udovicama i jednoj društvenoj nepravdi. Stigmatizacija postoji", kazala je Pišek.