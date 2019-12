Plus size manekenka se fotografisala gola u osmom mjesecu trudnoće

Najpoznatija plus size manekenka na svijetu, Ešli Grejem, uživa u trudnoći, a da je na svoje tijelo ponosnija nego ikad dokazuju i razgolićene fotografije koje rado dijeli na društvenim mrežama.

Ovaj put je objavila fotografiju kojoj pozira potpuno gola.

"Otvorena za predaju", napisala je uz fotku koja je prikupila više od 1,3 miliona lajkova.

Ešli, koja bi trebalo da se porodi u januaru, nedavno je priznala da se u trudnoći udebljala čak 22 kilograma.

"Do sad sam se udebljala 22 kilograma u trudnoći, a najbolje je što me baš briga za to. Nikad se nisam osjećala bolje. Zahvalna sam što su mi moje tijelo i moj sin omogućili da budem tako pokretna i fleksibilna", otkrila je tom prilikom, prenosi "Index.hr".