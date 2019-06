Pogledajte snimak Bijonse i Džej Zija o kome priča cijeli svijet

​Bijonse i prvi milijarder hiphop industrije, Džej Zi, bili su gosti na NBA utakmici između Raptorsa i Voriorsa. Poznati par sedeo je u prvom redu i u jednom trenutku su ih snimile kamere.

Na snimku se vidi Bijonse sa kiselim osmijehom, i brineta koja se uporno gura preko nje da nešto pita njenog supruga. Bijonse se, kao, smješka i u jednom trenutku je odgurne.

Internet zajednica silno se zabavila pokušavajući da prokljuvi ko je žena, i šta je rekla reperu. Sada se ona sama javila, i rekla da dobija prijetnje smrću!

U pitanju je Nikol Kuran, supruga vlasnika Voriorsa, Džoa Lejkoba. Nikol je za američke medije rekla da je više puta zvala poznate goste da sjede na počasnim mjestima, i da uvijek misli da je ona njihova domaćica.

– Pitala sam ih oboje šta žele da piju. Bijonse je tražila vodu, on je rekao da bi votku i sodu. Nisam ga dobro čula, jer je bilo bučno, pa sam se primakla i zamolila da ponovi, i onda još pitala da li želi i limetu u piću. Poslije toga sam im donjela piće i nastavili smo da gledamo utakmicu – rekla je ona.

Nikol je izjavila da je tek “nekoliko sati” poslije utakmice pogledala društvene mreže i shvatila kako je ovaj razgovor izgledao.

– Ljudi su mi slali prijetnje smrću! Nisam mogla da vjerujem šta sam doživjela. Najnormalnije sam pitala ljude šta piju i otišla da im to donesem, Bijonse se samo pomjerila na sedištu, nije me gurnula – rekla je ona.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn