Policija pokrenula istragu protiv Ronalda zbog silovanja

Kristijano Ronaldo je prije nekoliko dana objavio kako je optužba za silovanje koje je iznijela Ketrin Majorga (34) - lažna vijest.

No policija u Las Vegasu ne misli tako te je ponovo otvorila slučaj, piše Daily Mail.

Amerikanka je u četvrtak podnijela tužbu protiv portugalske zvijezde, a njenu ispovijest objavio je njemački Der Spiegel. Policija je potvrdila kako 'detektivi već rade na slučaju i da trenutno raspolažu samo s osnovnim informacijama koja im je dala žrtva. Istraga je u toku, te se prikupljaju podaci. Detalji istrage zasad neće biti dostupni javnosti.'

U intervjuu njemačkom nedeljniku Ketrin Majorga je optužila Kristijana Ronalda da ju je 13. juna 2009. brutalno silovao u svom apartmanu u Las Vegasu. Majorg je tada radila kao hostesa.

“Nakon što me silovao, izvinio. Kleknuo je i rekao kako je on 99 posto dobar momak, no ne zna za ovih jedan posto”, kazala je Majorga za Der Spiegel protiv kojeg su Ronaldovi advokati odgovorili tužbom.

Amerikanka je 2010. prihvatila njegovih 375 hiljada dolara s računa na Britanskim Djevičanskim ostrvima kako bi šutjela. Nakon osam godina policiji je prijavila slučaj koji joj je promijenio život. Otkrila je kako se nakon toga počela opijati te je imala suicidne misli. Na pitanje zašto je prihvatila novac odgovorila je da je bila u strahu zbog Ronaldove slave.