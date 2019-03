Porno glumica najavljuje kandidaturu za guvernera

Поздравляйте меняУ меня сегодня день рождение!!! Все дорогие друзья и родные, кому не ответила - спасибо за поздравления!!! Люблю и ценю вас, всем отвечу не сегодня... сегодня мой личный день. А отпразднуем с вами мы позже - всё сообщу лично! Всегда ваша, Елена Беркова#беркова

A post shared by Elena Berkova (@berkova) on Mar 11, 2019 at 10:51am PDT