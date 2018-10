Porno glumica opisala odnos sa Trampom: Govorio mi je da ga podsjećam na kćerku

Nakon što je njena navodna afera s predsjednikom SAD Donaldom Trampom izašla u medije, porno glumica Stormi Daniels odlučila je da iskoristi priliku i zaradi malo novca i slave.

U svojoj knjizi "Potpuno razotkrivanje" Stormi je iznijela mnogo šokantnih i bizarnih detalja o Trampu, a sve je započela opisom njihove navodne afere.

Britanski "Independent" izdvojio je najšokantnije dijelove knjige u kojima Stormi vrlo detaljno opisuje golog Trampa, njegov polni organ i seksualne preferencije.

Iako je mnoge druge stvari u knjizi opisala u najsitnije detalje, Stormi zapravo nije otkrila kako su se ona i Tramp upoznali. Ispričala je samo kako se on skinuo i sačekao da ona pristane, a seks je opisala kao "vantjelesno iskustvo".

Otkrila je da je Tramp svjestan da njegova frizura izgleda blesavo, ali da odbija da je mijenja jer je to njegov "zaštitni znak".

"Svi pričaju o njoj. To je nešto samo moje, moj zaštitni znak. Osim toga, ako dopustim jednoj osobi da me ošiša to će naljutiti mnogo ljudi. Mnogi bi ubili za to da me ošišaju. Najbolji. Najbolji od najboljih", navodno joj je povjerio Tramp.

Časopisom po zadnjici

Porno glumica tvrdi da joj je Tramp, u pokušaju da je impresionira, pokazao svoju sliku na naslovnici jednog časopisa. Ona je po tome zaključila da je "nesiguran pa se mora hvalisati" ili da je jednostavno, kako kaže, "šu****na".

"Rekla sam mu da bi neko trebalo da ga istuče po guzi tim časopisom, na šta mi je odgovorio: 'Ne bi ti to'", opisuje Stormi i dodaje kako je upravo to učinila.

"Podsjećaš me na moju kćerku"

"Okrenuo se, spustio hlače tako da ga mogu ispljuskati. Ustala sam i bacila časopis na drugi kraj sobe, spremajući se da odem. Tad me zaustavio i rekao mi tihim glasom: 'Sviđaš mi se. Podsjećaš me na moju kćerku'", piše ona.

Napomenula je da ljudi ovo poređenje doživljavaju kao nešto seksualno, ali da to "nije bio ljigav razgovor o seksu".

"Nije zvučao kao neki perverznjak. Rekao mi je da ga podsjećam na njegovu kćerku jer sam pametna i lijepa baš poput nje. Rekao mi je da sam žena s kojom se treba moći nositi. Udaranje po zadnjici takođe nije bio seksualne prirode, već se radilo o igri moći. On je bio ljut, a ja šokirana i niko nije htio da odustane prvi", navodi porno glumica.

U knjizi Stormi piše i o sebi, ali kaže da je svjesna zašto su ljudi kupili knjigu i šta ih stvarno zanima.

"Moj život je puno zanimljiviji od seksa sa Donaldom Trampom, ali razumijem interes. Ipak, od svih ljudi s kojima sam se seksala, zašto se svijet nije mogao zainteresovati za nekog zgodnijeg?", pita se ona.

Najgori seks mog života

Opisala je i kako izgleda Trampov polni organ.

"Cijeli svijet želi da čuje o njegovom penisu. Žao mi je što moram vas obavijestim da nije strašno malen. Manji je od prosjeka, ali nije zastrašujuće mali. Zna da ima neobičan penis koji liči na gljivu. Poput pečurke. Legla sam, naživcirana što ću se seksati s čovjekom koji ima stidne dlačice poput Jetija i penis u obliku onih gljiva iz Super Marija", opisala je pa dodala:

"To je vjerovatno bio najgori seks u mom životu, iako se Tramp ne bi složio."

(Index.hr)