Poslije razvoda od Putinove kćerke milijarderu stvari krenule nizbrdo

Katerina Vladimirnovna Tihonova, tajanstvena Putinova kćerka o kojoj se malo zna, razvela se od najmlađeg ruskog milijardera Kirila Šamalova (36) s kojim je u braku bila od 2013. godine.

Pet godina proveo je kao član najmoćnije porodice u Rusiji, a nedavno se razveo od Katerine i okrenuo se svojoj ljubavnici iz Londona, Žani Volkovoj.

Veza tajkuna i Žane trajala je i dok je Kiril bio zvanično u braku s Katerinom - prvi put dvoje ljubavnika viđeno je u javnosti prošle godine.

Pored toga, tu je i slika s Dana zaljubljenih prošle godine, koju je okačila Žana, a preko lica muškarca nalijepila je smajli. Danas je jasno da je u pitanju upravo tajkun, i upravo je ta slika skupo koštala Kirila.

"On stvarno ima hrabrosti. Vjerovatno zahvaljuje bogu što je živ iako je ostavio Putinovu kćerku", komentarišu ljudi.

Ono što se zna je da mu je Putin nakon vjenčanja darovao dionice "Sibura", petrohemijskog giganta, koje mu je oduzeo nakon ovih skandaloznih slika.

Ne samo to, tajkun je odjednom počeo i da posluje s gubicima. To vjerovatno sasvim dovoljno govori o tome šta Putin misli o svemu, iako zvanično ništa nije komentarisao jer je cijela njegova porodica obavijena misterijom koju on odbija da razriješi.

Iako nikada nije zvanično rekao koliko ima djece, zvanične informacije kažu da ima dvije kćerke. Ono što je o njima otkrio su šture informacije - da nisu slavne, da se ne bave politikom i da su školovane u Moskvi.

Pored Katerine, tu je i Marija, koja je u braku takođe s biznismenom, ali iz Holandije.

(Radiosarajevo.ba)