Poznati kompozitor tužio Miroslava Ilića

Dragan Aleksandrić, koji je decenijama sarađivao sa Miroslavom Ilićem, riješio je da presavije tabak i tuži "slavuja iz Mrčajevaca" zbog povrede autorskih prava.

Naime, kako je Aleksandrić ispričao u razgovoru za "Alo!", dvije njegove numere su neovlašćeno upotrebljene u reklamama koje je čuveni folker nedavno snimio, zbog čega je riješio da pravdu nađe na sudu.

"Tužio sam Miroslava Ilića jer nije kontaktirao sa mnom kada je sklapao ugovor za reklame. Zbog takvih kao što je on 20 sam godina podstanar. Uopšte mi se ne javlja, zato sam primoran da pravdu tražim na sudu", potvrdio je kompozitor, koji je za Ilića, ali i za mnoge pjevače sa estrade, komponovao brojne hitove.

Sa druge strane, Miroslav Ilić dao je samo kratak komentar na tužbu nekadašnjeg bliskog saradnika.

"To nema veze sa mozgom, niko me nije tužio. Kako može mene neko da tuži kada ja nisam autor, nego izvođač. To nema veze sa mnom", rekao je za „Alo!” Ilić, za čije je najveće hitove zaslužan upravo Aleksandrić.

Duže od dve decenije, Aleksandrić je aranžirao i sa svojim orkestrom odsvirao kompletne Ilićeve albume, a njegove najveće hitove upravo je on i komponovao. Pesma "Luckasta si ti" prvi je u nizu hitova koje je osmislio Aleksndrić, a malo je poznato da je napisao i muziku za pjesme "Joj, Rado, joj, Radmila", "Najlepša si kad se smeješ", "Božanstvena ženo", "Još te nešto čini izuzetnom", "Naljutićeš me ti", "Tebi", "Jesen sedamdeset i neke", "Nije život jedna žena"...

Inače, Aleksandrić je svojevremeno važio za jednog od najbogatijih ljudi na našoj estradi, ali danas, kako kaže, živi kao podstanar.