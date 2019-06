Poznati srpski glumac otpočeo romansu sa pjevačicom

Cao ja sam fan page stranica o mojoj dragoj @angellina_official_ koju mnogo,mnogo volim,ona je moj idol koji ima prelep glas i najbolja pesme.O lepoti necu ni da pricam nesto najepse sto sam videla.Tu sam da pruzim podrsku mojoj Andjeli i da joj pokazem koliko je volim.Svi brzo na You Tube i poslusajte njenu novu pesmu pod nazivom "Budi u blizu" pesma je savrsena svaka cast Andjela i svim ostalim koji su radili na pesmi,bravo!❤❤❤ @angellina_official_ #new #song #budiublizini #bestsong

A post shared by Fan page of Andjela Vujovic (@angelina_vujovic_fan_page) on Feb 28, 2019 at 1:14pm PST