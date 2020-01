Prava istina o vezi Saše Popovića i Lepe Brene

Poznati harmonikaš otkrio je pravu istinu o bliskosti Lepe Brene i Saše Popovića.

"Razumem što je svima osamdesetih djelovalo da su Sale i Brena bili zajedno, i ja bih u to vjerovao da ih oboje dobro ne poznajem i da nisam s njim provodio dosta vremena" započinje harmonikaš, prenosi Alo pisanje Skandala.

"Oni su prije svega bili i ostali veliki prijatelji, međutim, kako su provodili tolike dane zajedno, vremenom je taj odnos dobio na težini, ali ne u muško-ženskom smislu. Ma kakvi! Saša je u međuvremenu Brenu zavolio kao da mu je rođena sestra", prepričava harmonikaš i nastavlja sa detaljima:

"Na turnejama na kojima su bili maltene non-stop Saša se trudio da Breni ne zafali ama baš ništa. Uvijek je njoj rezervisao najbolje hotelske sobe, donosio joj je doručak u krevet. Kupovao joj je najljepše haljine i kostime za scenu, ali nikad nije imao namjeru da je osvoji, prosto su se voljeli kao da su najrođeniji. I on nju, i ona njega. Umio je da joj pripremi i žurku iznenađenja za rođendan, unajmio bi joj igrače, plesačice, najbolju hranu, piće, nekad su te proslave bile na skupim jahtama... Ali Brena je to i zaslužila, preko nje se i Saša proslavio i prosto je hteio da joj se oduži. Zbog te njegove pažnje i dan-danas svi misle da su oni bili u emotivnoj vezi, međutim, daleko od toga da je to tačno. Njih veže samo bliska prijateljska ljubav koju ništa ne može da poremeti", zaključio je harmonikaš.

I mada to nije tačno, očigledno da je i Breni Saši ta navodna mladalačka romansa bila odskočna daska za briljantne karijere kakve oboje danas imaju. Sale nikada to nije komentarisao jer je shvatio da im odgovara da narod u to veruje zarad popularnosti, ali se često šalio na račun Bobe Živojinovića, pa je umeo da kaže: "Da nije bilo Brene, ne bi bilo ni mene, ali da nije bilo mene, ni Boba nikad ne bi upoznao Brenu! Ostao bi i dalje sam i maštao bi o Ledi Di"!

(Kurir)