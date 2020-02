Prelijepa skijašica Lindzi Von pozirala u bikiniju

Lindzi Von uživa na odmoru sa vjerenikom, kanadskom hokejaškom zvijezdom P.K. Subanom. Njega je zaprosila na Božić, nekoliko mjeseci nakon što su potvrdili zaruke.

S fanovima je odlučila podijeliti fotografiju idile u kojoj uživa, no baš niko ne gleda prirodu oko nje.

Pa ni njen vjerenik.

"Nevjerovatni gluteusi", komentarisao je on ispod fotografije.

Par je zaruke potvrdio za Vogue. "Odmah sam znala da je on drugačiji. Ali kako sam ranije bila udata, poprilično sam se suzdržavala pomisliti da bih ponovno mogla pronaći nekoga s kim bih mogla biti u braku. Nakon nekoliko mjeseci zabavljanja, znala sam da je on taj. Čini me srećnom, jako je pozitivan i pun energije", ispričala je danas penzionisana skijašica.

Prije nego je ona njega zaprosila na Božić, on ju je zaprosio u njihovom zajedničkom domu u Los Angelesu u julu prošle godine.

"Nabavio sam prsten i odlučio da ću to napraviti kod kuće. Sve se tog dana namjestilo. Bio je pun mjesec. Znao sam da ona ne bi željela da to obavim dok je u pidžami, a baš tog dana je imala neki poslovni sastanak pa je bila obučena", ispričao je Subban.

Njih dvoje upoznali su se 2017. godine, a tad su počeli i izlaziti. Lindzi je od 2007. do 2013. godine bila udata za Tomasa Vona.

Osim pomenutih fotografija, u galeriji pogledajte još neke kojima je Lindzi oduševljavala svoje pratioce na Instagramu.