Promijenio pol, pa se predomislio: Skupo je biti žena

Very thankful to walk for Tatiana Shabelnik again for the LA Fashion Showcase. Love the production, being part of the team, more runway soon.. C'était un plaisir de marcher pour Tatiana Shabelnik à nouveau pour le défilé de mode LA. J'aime la production et la contribution de l'équipe, plus de piste bientôt.. LA Fashion Showcase Designer: @tatianashabelnik Creative Director: @maksim_leonov_lifestyle Makeup: @sahira_mua _ _ Snapchat ariaveach Periscope ariaveach @ariaveach #tall #fashionista #runway #piste #mode #bts #hairstyle #runwaymodel #published #model #femalemodel #transmodel #style #lafw #fashion #designer #tatianashabelnik #bts #redcarpet #hair #hollywood #leather #fierce #courage #highfashion #glamour #modafashion #мода #модели #blessed #thankful

