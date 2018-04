Proslavljeni sportista seks bombu osvojio tiramisuom

Italijanski mediji jutros su veliku pažnju poklonili novopočenom paru, Filipu Manjiniju (36) i Đorđi Palmas (26).

Proslavljeni italijanski plivač i osvajač medalja sa najvećih takmičenja (OI, SP, EP) i zanosna italijanska voditeljica i model po prvi put su govorili o svojoj romansi.

Oboje se istakli da je to ljubav iz snova, a posebno je bilo zanimljivo kako je bivši reprezentativac Italije osvojio bivšu misicu Italije.

"On me osvojio svojim tiramisuom (poznatni italijanski desert) kada me iznenadio za moju rođendansku večeru. Ispao je džentlmen, nije pokušao odmah da mu poljubi, to se desilo nekoliko dana kasnije", otkrila je 26-godišnja Palmasova.

Manjini je prije ove romanse bio u vezi sa proslavljenom italijanskom plivačicom Federikom Pelegrini.