Prvo istopolno vjenčanje u britanskoj kraljevskoj porodici

Nakon vjenčanja princa Harija i Megan Markl ove godine će biti održano vjenčanje princeze Euhenije koja će se udati za Džeka Bruksbenka, ali i prvo kraljevsko istopolno vjenčanje.

Naime, krajem ljeta vjenčaće se rođak kraljice Elizabete II lord Ajvar Mauntbaten i Džejms Kojel.

Ajvara će do oltara odvesti njegova bivša supruga Peni s kojom je bio u braku 16 godina i s kojom ima tri kćerke.

"Zaista sam želio da ovo uradim, posebno zbog Džejmsa koji još nije bio u braku. Za mene brak nije važan jer sam već bio u jednom u kojem sam dobio prekrasne kćerke, a na ovom braku insistiram jer mislim da je to Džejmsu mnogo važno. On nije imao stabilan život poput mene i zbog toga mu želim to pružiti", rekao je Ajvar.

Vjenčanje će biti održano ovog ljeta u kapelici na privatnom imanju u Devonu, a Ajvarove kćerke su veoma srećne i uzbuđene zbog vjenčanja.

