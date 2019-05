Rasta mora provesti tri godine u zatvoru

Prema riječima poznatog beogradskog advokata Nebojše Milosavljevića, koji je za Srpski telegraf progovorio o ovom skandalu, reper Rasta je počinio ozbiljan prekršaj i ugrozio svoju sigurnost.

"Rasta je neopreznim postupkom stavio sebe u ozbiljan problem i ušao je u zonu krivične odgovornosti. Tako da može biti brzo procesuiran za konzumiranje narkotika. To je krivično djelo predviđeno našim propisima i zbog toga reper mora u zatvor, predviđena kazna je do tri godine", rekao je Nebojša i napomenuo da se reper nikako ne može izvući iz ovakve situacije te da zakon treba brzo reagovati i što prije ga kazniti.

Rasta otvoreno o marihuani

Reper Stefan Đuričić javno je pričao o svom poroku bez ustezanja, čak je o marihuani govorio kao o nečemu sasvim normalnom, dok ga je u svemu tome podržala još zakonita supruga Ana Nikolić.

"Čovjek koji konzumira marihuanu ne da nije problematičan već je i borac za nešto što je dobro. Pa trava je u mnogim zemljama legalizovana, ali kod nas o tome ne smije ni da se piše. Njen značaj je medicinska svrha. Marihuanu je dobro koristiti u liječenju. Ona, em što smanjuje bolove, em dovodi do nestanka bolesti. Ljudi to ne shvataju", rekao je Rasta nedavno.

Treba se ispitati prodaje li Rasta marihuanu

" Ljudi za korištenje jednog grama marihuane dobivaju zatvor, možete misliti samo šta onda Rastu čeka pored toliko količine. To nimalo nije naivno, Rastu ništa neće opravdati i ako se bude vadio na to da ne zna propise. Uživanje marihuane je krivično djelo i za to se mora ići u zatvor do tri godine, tako da policija zna šta joj je činiti. Pogotovo što je on to tako javno uradio, to može biti znak da policija krene u akciju. Treba se ispitati prodaje li Rasta marihuanu, nudi li je drugima ili sam konzumira, sve je to krivično djelo", završio je Milosavljević.

Osim advokata Nebojše koji je bio preneražen Rastinim postupcima, progovorila je i bivša direktorica bolnice za Specijalne bolesti zavisnosti Jasna Daragan Saveljić, koja je oštro osudila Stefanovo bahanalisanje.

Rasta mota džoint

"To što Rasta radi nije nikako zdravo, on svakako može postati zavistan i svakako imati teške posljedice, a sada toga nije svjestan. Bez diskusije kažem da nije nimalo naivno šta taj čovjek radi. U krajnjoj liniji ću reći da je Rasta veoma nemoralan. Daje veoma loš primjer djeci, o tome ne treba ni pričati kakvu on poruku šalje, ne znam samo šta policija čeka", rekla je dr. Jasna.

Podsjećamo, još zakoniti suprug pjevačice Ane Nikolić Stefan Đurić ponovo je izazvao burne reakcije na društvenim mrežama nakon što je objavio kratak snimak na kom se vidi pozamašna količina marihuane na stolu, za kojim on sa svojim saradnicima iz "Balkaton Ganga" sjedi u studiju. Đurićevi nekonvencionalni postupci koji su vezani za propagiranje i slobodno korištenje marihuane često su negativno komentarisani u javnosti, što njega uopšte nije interesovalo. Rasta na svojim društvenim mrežama često objavljuje ovakve snimke i fotografije na kojima se vidi kako puši džoint u velikim količinama.