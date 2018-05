Razvodi se Boris Beker

Boris Beker razvodi se od supruge Lili nakon 13 godina veze i devet godina braka.

Par je u zajedničkom saopštenju objavio odluku da se 'prijateljski rastaju' i posvećuje osmogodišnjem sinu.

"Ovo nije bila laka odluka", rekao je Bekerov advokat Kristijan Oliver Moser 'Bildu', koji dodaje da su problemi u braku Borisa i Lili počeli nakon Bekerovog bankrota prošle godine.

Par je tada preživljavao krizu, o čemu je nekadašnja manekenka Lili ranije govorila u medijima.

"Bila je to teška godina, zapustila sam se potpuno, previše sam pila, pušila, izlazila i nije me bilo briga. Mislila sam ‘moj život je užasan i umreću’. Pila sam vodku, pušila paklu dnevno, a Boris je prolazio kroz pakao i nije me ni primjećivao. Razdvojili smo se", rekla je uskoro razvedena Lili početkom godine.

U istom intervjuu je otkrila da je s Borisom išla na terapije, kao i da su pomogle i 'da vjeruje da će sve biti u redu s njima'.