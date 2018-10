Reper uvrijedio Melaniju: "Gola prva dama" izvodi striptiz

Reper T.I. uvrijedio je kolegu Kanjea Vesta i prvu američku damu Melaniju Tramp u videospotu u kojem žena nalik njoj izvodi striptiz u Ovalnom kabinetu Bijele kuće.

"Kako to može biti prihvatljivo", napisala je na Twitteru Stefani Grišam, portparol Melanije, i pozvala na bojkot spota.

Međutim, videospot je objavljen u petak, kada ga je reper postavio na svom računu Twitter, a odgledalo ga je do sada 8,5 miliona ljudi.

T.I. se u spotu pojavljuje kao pripadnik sigurnosti i posmatra kako Donald Tramp napušta Bijelu kuću helikopterom, a zatim se u Ovalnom kabinetu nalazi sa ženom nalik Melaniji. Žena je obučena samo u jaknu kakvu je u julu nosila Melanija s natpisom na leđima "I really don't care, do u?" (Baš me briga, a tebe?).

Žena u spotu zatim skida jaknu i gola sjeda za radni sto predsjednika za kojem je već T.I. te zajedno razbijaju sve po Bijeloj kući.

Spotom je reper želio da promoviše svoj novim album "Dime Trap", ali, takođe, i da se obračuna s drugim reperom i bivšim prijateljem Kanjeom Vestom pa se koristio medijski vrlo popularnim snimkom susreta Trampa i Vesta u Bijeloj kući.

"Dragi 45. Ja nisam Kanje", napisao je T.I. na adresu 45. predsjednika Sjedinjenih Država u uvodu svog tvita.

Dan ranije 38-godišnji T.I. osudio je Vesta, s kojim je pjevao na koncertu, napisavši: "Stidim se što sam uopšte sarađivao s njim."

