Ronaldinju zbog bivše djevojke ponovo prijeti odlazak u zatvor

Legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo dobio je upozorenje da bi mogao ponovo da završi u zatvoru, jer nije plaćao mjesečnu odštetu bivšoj djevojci.

Ronaldinjo je prološg ljeta završio u paragvajskom zatvoru zbog toga što je falsifikovao dokumenta, dok ga sada "pritiska" to što je Prisili Koeljo dužan da isplati novac do 1. decembra. Ukoliko to ne uradi, ponovo će iza rešetaka.

Prisila je svojevremeno bila u vezi sa Ronaldinjom koji je tada navodno vodio dvostruki život sa Beatriz Souza koju je htio da ženi. Brazilac je to demantovao, ali sud nije bio na njegovoj strani.

Prisila ga je optužila da je vodio dvostruki život i dobila ga je na sudu, a epilog svega je kazna od 18.000 dolara koliko Ronaldinjo mora da plaća svaki mjesec određeni period.

Mediji pišu da je u međuvremenu nestao I da sud nije mogao da mu uruči poziv za to neplaćanje, ali su ga navodno napokon "uhvatili" sredinom novembra.

Inače, Ronaldinjo je nedavno "uhvaćen" u noćnom provodu u Barseloni sa atraktivnim modelom, i to nakon što je "katalonski klub" poražen od Reala u El Klasiku.

