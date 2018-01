Runi ostao bez dozvole, prodaje svoj BMWi8

Napadač engleskog premijerligaša Evertona Vejn Runi stavio je na oglase svoj superautomobil BMW i8.

Runi je primoran na ovaj potez jer mu je zbog vožnje u pijanom stanju vozačka dozvola oduzeta na čak dvije godine.

Napadač Evertona je BMW-ov hibrid oglasio za 65.000 funti (74.000 evra), što je 50.000 funti manje od cijene koju je platio kada je kupio i8 2015. godine.

BMW i8 ima 1.5-litarski motor uparen sa električnim, a zajedno razvijaju 360 KS. Ubrzava 0-100 km/h za 4,4 sekunde, a maksimalna brzina je limitirana na 250 km/h.

Runijev BMW ima alu felne od 20 inča, grijač sjedišta, satelitsku navigaciju, Harman Kardon audio sistem, hed-up displej...

Legenda Mančester junajteda je bila među prvim fudbalerima koji je kupio automobil na hibridni pogon, i moglo bi se reći da je promijenio trend među svojim kolegama, što je uticalo i na rast potraženje hibridnih i električnih vozila u Velikoj Britaniji.

Tokom 2017. godine na sajtu dilera polovnih automobila "Auto Trader" zabilježen je rast od 56% pretraga za vozilima na ovaj pogon.

Wayne Rooney was first to arrive at Carrington in his BMW i8. #MUFC #Rooney #PreSeason pic.twitter.com/5E4pOTsaln