Šabanova udovica seli se iz vile na Dedinju

Udovica pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića, Gordana Šaulić, vilu od 600 kvadratnih metara u Beogradu, u naselju Dedinje, izdaće navodno jednoj ambasadi za 8.000 evra mjesečno.

Pjevačeva žena već šest mjeseci, koliko je prošlo od njegove pogibije, sama živi u njoj. Kuća, čija je vrijednost milion evra, prepisana je na njihovo troje dece Sanelu, Ildu i Mihajla, a Goca ima pravo na doživotni boravak u njoj. S obzirom na to da je prostor prevelik za nju samu, ona je u dogovoru s djecom odlučila da je da u zakup.

“Goca je u toj kući provela poslednje godine sa Šabanom. Ona se još uvek nije oporavila od suprugove smrti i nije joj lako da boravi u vili bez njega. Sve je to bolno za nju, pogotovo kako vreme odmiče, bez njega joj je svaki dan teži. U njenom slučaju vreme ne leči rane. Njeni najbliži posavetovali su je da bi najbolje bilo da se iseli i proda kuću. Međutim, ona neće ni da čuje za prodaju jer to pripada njenim ćerkama i sinu”, otkriva dobro obaviješten izvor Kurira i dodaje da su upravo djeca insistirala da se izda.

“S obzirom na to da Sanela i Ilda imaju svoje porodice, a i Mihajlo živi sa svojom izabranicom Danijelom, oni su se ponudili da Goca dođe kod nekog od njih. Ona na to nije pristala jer smatra da njena deca treba da žive bez nje. Zbog toga će, čim izda kuću, za sebe iznajmiti stan. Njoj su se već javili ljudi iz dve-tri ambasade i raspitivali se o ceni. Šabanova udovica lično je pregovarala s njima. Ona je pametna i mudra žena, koja je godinama vodila Šaulićevu karijeru i finansije, prema tome niko ne može da je prevari. Ponude idu i do 8.000 evra mesečno. Još uvek nije sve rešeno, pregovori su u toku”, otkriva izvor.

Šabanov raj od milion evra

Pokojni Šaban Šaulić prije nekoliko godina uložio je milion evra u kuću na Dedinju. Velelepno zdanje ima četiri spavaće sobe, tri kupatila, dve kuhinje, veliku dnevnu sobu i podrum, dok je u dvorištu pravi prirodni raj. Goca je vodila računa da sve izgleda savršeno i da se njihovi gosti prijatno osjećaju.

Ta vila najvrijednija je od njihovih dosadašnjih. Šaban je sa porodicom i ranije živio na Dedinju, između ostalog, i u kući koju su kupili od Titove unuke Zlatice.

“To je ranije bio moj biznis. Imala sam sreću da nađem kuće po povoljnoj ceni, koje sam kupovala i sa uživanjem sređivala. Živeli smo u njima, a onda se pojavi neko zainteresovan da ih kupi po znatno višoj ceni”, izjavila je svojevremeno supruga kralja narodne muzike.

