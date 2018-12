Sadašnji muž Goce Tržan podnio tužbu protiv bivšeg

Bivši i sadašnji muž Goce Tržan, Ivan Marinković i Radomir Raša Novaković, završili su na sudu! Kako “Kurir” prenosi, Raša je protiv pjevačicinog prvog muža nedavno podnio tužbu zbog povrede ugleda i časti, jer ga je vrijeđao na televiziji sa nacionalnom frekvencijom i iznosio neistinu o njemu.

Novaković i Marinković imali su prvo ročište u ponedeljak i na njemu se pojavio samo bubnjarev advokat i predao dokaze sudiji.

Proces će se nastaviti i na saslušanje će uskoro biti pozvan Ivan.

"Raša nije neko ko voli da se prepucava, tako da ne želi preko medija da odgovara na Marinkovićeve prozivke koje je izgovorio u 'Parovima'. Riješio je da tuži Ivana i za sva vremena mu začepi usta. Nije u pitanju čak ni to što je Marinković izgovorio sve uvrede, nego ga boli što u priče konstantno upliće Gocu. To ga mnogo boli i neće da dozvoli da bilo ko kalja ugled njegove žene, pogotovo Ivan, koji se dobro ovajdio od svega toga", otkriva izvor "Kurira".

Naime, Ivan je tokom dvije sezone “Parova” uputio brojne uvrede i psovke na Rašin račun. Mnogi su ga osudili zbog toga jer je dobro poznato da mu baš taj Raša čuva i izdržava kćerku Lenu, koju je dobio u braku s pjevačicom.

"To je klinac za mene, kao i gomila ovih ovde Indijanaca, on ne zna dve reči da progovori. Što da ne govorim, šta mi je on? On živi s mojom ćerkom jer nema svoju, šta ja da mu radim", rekao je Ivan svojevremeno, a potom udario tamo gdje ga najviše boli.

"Sa svojom ćerkom sam odavno razgovarao na temu nje i Raše. Nemam komplekse, ali on sada živi s njom. On dečko ne može da ima dece. Ništa ne plaća, živi u stanu koji sam ja platio. Njemu je sada idealno u životu. Mislim da je on Gocin potrčko. Ne postoji neka manifestacija da ja njega nisam video s njom. Kad god je Lena dolazila kod mene ili ja po nju, on je uvek bio tu u kolima, što je potpuno nepotrebno", rekao je rijaliti učesnik.

Jednom prilikom je voditeljka pitala Ivana šta bi radio kada bi u "Parove" ušao Raša, a on je opet osuo paljbu:

"Verovatno će ući jer mu je Goca rekla: 'Marš tamo!0 i on mora da ide, jer je on kao njen sinčić.

Novinari su pozvali Gocu i Rašu, ali oni nisu odgovarali na njihove pozive.

