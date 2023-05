Sahranjen jutjuber Mirko Rašić

Brojni poznati oprostili su se od jutjubera, a među prvima je na Orlovaču stigao Ljubiša Preletačević Beli, koji mu je bio kao kum, zatim jutjuber Miloš Milaković, reper Rimski, radijski voditelj Predrag Popović Pop i drugi.

Mirko Rašić tragično je preminuo u utorak 23. maja 2023. godine. Njegovo beživotno tijelo pronašao je kolega u jednoj hali, u Surčinu.

Njegova verenica, Marijana, se nakon tragičnog saznanja javno oprostila od svog voljenog.

"Svemiru moj nedosanjani, ljubavi mog života, najbolji čoveče kod sam upoznala i pored koga sam doživela najveću sreću u životu, nadam se da si na nekom boljem mestu i da si konačno pronašao mir koji nismo uspeli da stvorimo na ovaj planeti. Znaj samo da će tvoj lik i delo živeti i dalje, jer kao što si umeo da kažeš, nisi ti za dzabe Rašić, živeće tvoja reč zauvek! Nikada ponosnija što sam zauvek ostala zvanično tvoja verenica, a nezvanično najponosnija žena na svetu što sam tvoja! Pali raketu letimo na drugu planetu svete moj! Gledaj me, bićeš ponosan, kako si uvek bio. Najponosniji Rašić (pratiću vatromete i zvezde padalice, ne brini). Do kraja sveta", napisala je njegova vjerenica i dodala: "Ne brini svete moj, kad se vidimo opet pravimo planove iz početka. Voli te tvoj Srećko zauvek. Neke fotke koje su čekale mirnije dane života kada bismo bez strahova objavili sreću koja je nestvarna. Žao mi je što nisi uspeo da uživaš u istim. Ali nema veze ljubavi, napravićemo nove. Ceo svet si moj. Moja radost i srećko i zauvek ćeš to biti jer znaš sve. Pokazao si nam svima kako je biti divan čovek, otac i partner u živoru. Gledaj me, nadam se da te nikada neću razočarati. Toliko lepih uspomena... Nikada, ali nikada neću dozvoliti da ljudi zaborave kakav si čovek bio, nikada. Ja sam zbog tebe svete moj, danas bolji čovek. Možemo da računamo ovo u prvi ples koji nije dočekao septembar. Ali ništa od toga nije važno sad, važno je da si ti pronašao mir", napisala je Marijana.