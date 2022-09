Sajentolozi tvrde da je Travolta homoseksualac

Džon Travolta poljubio je muškog masera ispred visoko rangiranog pripadnika Sajentološke crkve, tvrde novi vrući memoari.

Majk Rajnder, bivši izvršni direktor Sajentološke međunarodne crkve i s njom povezane organizacije koju je napustio 2007, napisao je knjigu "A Billion Years: My Escape from a Life in the Highest Ranks of Scientology".

U njoj tvrdi kako mu je dodijeljeno da pomogne oženjenom glumcu, danas 68-godišnjem Travolti u "nekim problemima s javnošću". Tako je došao i u situaciju kada je navodno bio svjedok poljupca.

Prisetio se razgovora sa zvezdom filmova "Briljantin" i "Petparačke priče" u hotelskom apartmanu. Dok su razgovarali, tvrdi, Travoltin maser, ogrnut kućnim ogrtačem, ušao je u sobu i poljubio glumca u usta.

"Dolazim uskoro", rekao je Travolta dok je maser krenuo prema spavaćoj sobi, piše Rajnder.

Rinder tvrdi kako ga je Sajentološka crkva angažovala kako bi pomogao oko tračeva koji su se širili o Travoltinom ljubavnom životu.

"Od početka devedesetih Travolta je bio progonjen pričama raznih navodnih muških ljubavnika, uključujući jednog od njegovih bivših pilota, kao i jedne porno-zvijezde", piše Rajnder.

"Shvatajući potencijalnu PR štetu koju bi priča o gej seksu mogla imati na savršeni sajentološki par Džona i Keli Preston, Travoltine supruge, koja je preminula 2020, iskopali smo prljavštine o izvorima te priče i zaprijetili medijima tužbama", navodi autor.

Travoltina supruga Keli Preston umrla je 2020. od raka dojke. Imala je tek 57 godina. Par je imao troje djece, sina Džeta, koji je preminuo 2009. sa 16 godina, ćerku Elu (22) i sina Bendžamina (11).