Sandra Afrika optužila Volkova da ju je varao

Pjevačica Sandra Afrika nedavno je objelodanila da više nije u vezi sa fudbalerom Vladimirom Volkovim.

Kako je sama Sandra izjavila, njen, sada već bivši dečko, ju je varao.

"Vladimir i ja nismo zajedno. I ranije smo se stalno svađali i mirili, ali ovoga puta je definitivno kraj", ispričala je za "Alo!" Sandra i objasnila:

"Jako me je razočarao. Ponaša se kao da ima 15 a ne 33 godine. Umesto da razmišlja zrelije, on se ponaša kao klinac. Umesto da se mnome oženi, on me vara", kaže za Sandra za pomenuti list.

"Nije on od onih muškaraca koji samo lajkuju slike pojedinih žena na društvenim mrežama. Taj i zove i piše, i svašta radi. Ja sam mu svaki put prelazila preko svega jer sam slaba na njega, ali ovog puta je definitivno kraj. On se uvek pravda kako to ništa ne znači, kako je to samo bezazleno dopisivanje i prepiska, ali meni je i to prevara. Ako pišeš nekoj devojci i otvoreno je muvaš, ne moraš fizički da budeš sa njom da bi me prevario. Jako sam ljubomorna po prirodi i ne mogu preko nekih stvari da pređem", iskrena je Sandra.

Kaže da je svi pitaju da li je moguće da on nju vara.

"Ali, eto, vidite da je moguće. Pitaju me često da li je Volkov ljubomoran, a kada im kažem da nije, svi me pitaju da li me on uopšte voli. Ja im kažem da pitaju njega. Evo, pitajte ga i vi da li me je voleo", rekla je za "Alo" pjevačica i dodala:

"Mene muškarci nikada nisu saletali, ne znam u čemu je fora. Vladimir mi možda baš zbog toga nikada nije pravio ljubomorne scene. Za razliku od njega, ja sam jako ljubomorna", iskrena je ona.