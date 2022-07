Sandra Afrika otkrila kako se Zoran Marjanović ponašao prema Jeleni

Pjevačica Sandra Afrika ogolila je dušu svojevremeno o odnosu sa Zoranom Marjanovićem koji je osuđen zbog sumnje da je 2. aprila u Borči ubio suprugu Jelenu.

Sandra je 2020. godine prvi put pristala da priča o Jeleni i njenom suprugu Zoranu.

"Sa Marjanovićima smo se porodično družili godinama. Išli smo i na zajednička letovanja, baš smo lepo funkcionisali. Znam i Zoranovu prvu ženu, kao i pokojnu Jecu", pričala je tada Sandra i opisala kakav je Jelena imala odnos sa suprugom, koji je sada osuđen za njeno ubistvo.

"Ona je bila divna osoba. Zoran ju je gledao kao malo vode na dlanu. Nikad se nisu svađali, bar ne pred nama, a stvarno smo bili bliski. Kod Jece i Zorana sam bila i na svadbi. Bili su i na mom brodu, nisam htela to nikom da pričam do sada... Nisam želela da me zovu i zapitkuju o njima", rekla je Sandra prije dvije godine.

Sandra je tada priznala da je uz pomoć Zorana Marjanovića uspjela da od igračice postane jedna od najpopularnijih pjevačica.

"Prvi je u meni prepoznao talenat za muziku. Nudio mi je pesmu 'Bato, bre' besplatno. Meni je ta pesma bila očajna. Sve mi je to bilo bezveze, pa sam mu rekla da ću doći sutra. To sutra se desilo tek za godinu i po! U međuvremenu je Indi izbacila pesmu 'Bato, bre', a Tanja Savić pesmu 'Zlatnik', koju mi je Zoran takođe nudio. On je tada bio veoma popularan. Pevači su stajali u redu ispred njegove kuće da ih primi i uradi im pesmu", ispričala je ona, prenosi Telegraf.

Folkerka je tada napomenula da veliku zahvalnost duguje Marjanoviću jer je preko njega došla do Marine Tucaković.

"Marini smo unapred poslali novac, a sastanak nam je zakazala za mesec i po. Tada je to tako funkcionisalo, nije mogao svako da dođe do Marine i da mu ona napiše pesmu. Sa njom sam od tad mnogo dobra, volim je i poštujem. Kod nje sam sedela sat vremena. Gledala je u mene, nije progovarala, a meni je bilo neprijatno. Zoki joj je tad ispričao kakvu pesmu da mi napravi i za mesec dana snimila sam "Afriku". Zoran je napisao melodiju, a Jelena Marjanović mi je pevala prateće vokale! Ma ja Jelenu i Zorana znam bolje nego bilo ko na estradi", rekla je Sandra za radio Hit.

Podsjetimo, pošto je osuđen na maksimalnu kaznu zatvora, Marjanoviću je uručeno rješenje o pritvoru i on je izašao iz sudnice, poslije čega je otišao kući i pred odlazak u ćeliju rekao: "Pratili ste sve od početka, sve vam je jasno, ovo je cirkus. Kako ja da znam ko je ubio Jelenu, ja da znam taj ne bi bio živ".

Inače, Marjanović je tokom čitavog sudskog postupka negirao krivicu i tvrdio da on nije ubio Jelenu.