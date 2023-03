Saša Kovačević iznenadio odgovorom: Ja sam oženjen čovek

Saša Kovačević (37) je mnogo puta isticao da njegova izabranica Zorana Tasovac nije kao druge djevojke.

Kako je rekao, osvojila ga je ljepotom, ponašanjem i pristojnošću, ali i stavom koji nije uobičajen - nije željela da se eksponira u medijima, pa su u početku skrivali vezu.

"Ona je zaista jedna predivna osoba, mnogo je tu faktora koje volim kod nje. Mislim da je prvenstveno jedna od najboljih osoba koje sam upoznao. Nju krasi stvarno mnogo lepih stvari. Moram priznati da je Zorana moja najveća podrška, ali i najoštriji kritičar. Skoro uvek kada nastupam u Srbiji ona ide sa mnom. Izvanredno se slažemo i super funkcioniše zajednički život, ali kada je karijera u pitanju, imamo različita mišljenja", rekao je jednom prilikom Kovačević.

Kako je u njihovoj ljubavi sve u savršenom redu, mnogi samo iščekuju vijest da je Zorana trudna, ili da su vezu podigli na viši nivo i otišli pred oltar. Saša je sada iznenadio odgovorom na tu temu.

"Nisam ja neženja, ja sam oženjen čovek! Meni papiri nisu bitni, ja se ne zabavljam, to je valjda evidentno. Sa mojom lepšom polovinom živim punih šest godina i ja to ne svrstavam u zabavljanje više", otkrio je Saša koji je Zoraninu ćerku Iskru, iz braka s Bogdanom Srejovićem - prihvatio kao svoje dijete.

"Ponašam se kao pravi otac prema njoj, u svakom smislu. Ne vodim je baš u šoping, za to je zaslužna mama, ali mi ništa nije teško. Odavno sam spreman da postanem otac i biću najsrećniji kada se to bude i desilo. Verujem da kada se desi pravi trenutak, desiće se i to", rekao je Saša jednom prilikom.