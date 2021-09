Saša Matić o zabrani da prisustvuje sahrani Marine Tucaković

Sin Marine Tucaković, Milan Laća Radulović, navodno je otjerao neke poznate ličnosti sa sahrane svoje majke. Među njima je bio i pjevač Saša Matić, koji se oglasio ovim povodom.

Na pitanje kako komentariše postupak Marininog sina, koji mu je rekao da ne prilazi grobu, on je rekao sljedeće:

"Futa me je pozvao da uđem u kapelu, ostalo ne želim da komentarišem. Ja sam još uvijek u šoku, izgubio sam blisku prijateljicu i dugogodišnju saradnicu. Izjavio sam Futi saučešće, on me je lično pozvao da uđem u kapelu, sve ostalo ne želim da komentarišem", rekao je Saša Matić za Kurir.

Da podsjetimo, hitmejkerka Marina Tucaković preminula je 19. septembra. Ona je sahranjena danas u porodičnoj grobnici na Novom groblju pored, prerano preminulog sina Miloša.

(Blic)